В настоящее время Генеральный штаб не подтверждает эту информацию.

Российские пропагандисты заявили, что Вооруженные Силы Украины якобы взорвали плотину вблизи Бахмута Донецкой области.

По сообщению так называемых "военкоров", украинские воины якобы взорвали плотину на Северном пруду, чтобы замедлить движение оккупантов. Генштаб это пока не подтверждает.

В то же время наемники ЧВК "Вагнер" отчитываются о якобы захвате села Ягодное на окраине города, как доказательство "победы" публикуют фото возле стелы села. Однако украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко заметил, что эта стела находится довольно далеко от села. В селе незначительное количество частных домов и хозяйственные постройки.

Видео дня

Война в Украине: какая ситуация в Бахмуте

По данным Генштаба, за сутки 24 февраля украинские воины отбили около 70 атак российских оккупантов на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. На этих направлениях российские войска сосредотачивают основные усилия по ведению наступательных действий.

Продолжается оборона города-крепости Бахмута. По последним данным, на Бахмутское направление оккупанты отправили около 200 чеченцев-спецназовцев чтобы предотвратить дезертирство мобилизованных.

В Сухопутных войсках сообщали, что российские оккупанты не оставляют попыток прорвать оборону и захватить город-крепость Бахмут Донецкой области. Сегодня туда прибыл командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский.

Вас также могут заинтересовать новости: