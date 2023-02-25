Президент подчеркнул, что захватчики постоянно работают над увеличением количества сломанных судеб.

По состоянию на субботу, 25 февраля, российские войска оккупировали 1877 украинских населенных пунктов.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время обращение к участникам мероприятия, посвященного солидарности Германии с Украиной. По его словам, ежеминутно захватчики работают над увеличением количества оккупированных городов и сел Украины.

"Мы воюем на украинской земле за то, без чего все вы, друзья, не представляете собственной жизни. Это элементарная безопасность. Это свобода и жизнь по закону. Это человеческое достоинство и право каждого человека и каждого сообщества на уважение к себе. Это счастье жить в семье и возможность мечтать о безопасном и свободном будущем для своих детей", – сказал президент в своем обращении.

Война в Украине: главные новости

Наступление РФ набирает обороты - противник перебрасывает для штурмов дополнительные войска. В то же время наступательные действия россиян под Бахмутом по-прежнему обходятся для врага в большую цену. По мнению экспертов ISW, России не хватает боевой мощи и ресурсов для поддержки нового наступления.

В вечерней сводке в Генштабе заявили, что российские оккупанты продолжают атаковать позиции украинских войск на Бахмутском направлении. В то же время на Купянском и Лиманском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия.

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