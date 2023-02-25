По состоянию на субботу, 25 февраля, российские войска оккупировали 1877 украинских населенных пунктов.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время обращение к участникам мероприятия, посвященного солидарности Германии с Украиной. По его словам, ежеминутно захватчики работают над увеличением количества оккупированных городов и сел Украины.
"Мы воюем на украинской земле за то, без чего все вы, друзья, не представляете собственной жизни. Это элементарная безопасность. Это свобода и жизнь по закону. Это человеческое достоинство и право каждого человека и каждого сообщества на уважение к себе. Это счастье жить в семье и возможность мечтать о безопасном и свободном будущем для своих детей", – сказал президент в своем обращении.
Война в Украине: главные новости
Наступление РФ набирает обороты - противник перебрасывает для штурмов дополнительные войска. В то же время наступательные действия россиян под Бахмутом по-прежнему обходятся для врага в большую цену. По мнению экспертов ISW, России не хватает боевой мощи и ресурсов для поддержки нового наступления.
В вечерней сводке в Генштабе заявили, что российские оккупанты продолжают атаковать позиции украинских войск на Бахмутском направлении. В то же время на Купянском и Лиманском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия.