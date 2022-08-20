Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.

Украинские военные уничтожили еще 200 оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Общие боевые потери противника с 24 февраля по 20 августа ориентировочно составили: личного состава - около 44900 (+200) человек, танков ‒ 1907 (+8) единиц, боевых бронированных машин ‒ 4212 (+17), артиллерийских систем – 1018 (+2), РСЗО - 266, средств ПВО - 141, самолет – 234, вертолетов – 197, БПЛА оперативно-тактического уровня - 803 (+8), крылатых ракет - 190, кораблей/катеров - 15, автомобильной техники и автоцистерн - 3137 (+7), специальной техники - 97 (+3)", - говорится в сообщении.

Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении. Данные уточняются.

Война в Украине: актуальные данные

В течение 19 августа враг вел наступление в районе Борщевой на Харьковском направлении, однако понес потери и отступил. Провалом для оккупантов закончился и штурм вблизи Новодмитровки, Вирнопилля и Курульки.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка осталась без существенных изменений.

На Краматорском, Бахмутском и Авдеевском направлениях продолжаются боевые действия.

На Слобожанском направлении враг ведет боевые действия с целью содержания занимаемых районов и недопущения контрнаступления подразделений Сил обороны, иногда пытается улучшить тактическое положение.

Вечером, 19 августа, серия взрывов прогремела и в оккупированном Крыму. По данным Института изучения войны, россияне сбили БПЛА над Керченским мостом. В общем, ежедневные вечерние атаки на объекты РФ на полуострове и в Херсонской области заставили врага искать новые места для размещения складов и баз.

По мнению Пентагона, позиции российских войск в Украине значительно ослабли, прогресса их продвижения нет.

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