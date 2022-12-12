Россияне нанесли 11 авиационных ударов по позициям украинских войск вдоль линии соприкосновения.

Вооруженные силы Украины отбили атаки российских оккупантов в районе 11 населенных пунктов на Луганщине и Донетчине.

"За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах Стельмаховки, Макеевки и Серебрянского лесничества Луганской области и Верхнекаменского, Белогоровки, Соледара, Юрьевки, Красногоровки, Марьинки, Новомихайловки и Времевки Донецкой области", - говорится в сводке Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

Кроме того, сказано, что противник нанес 2 ракетных удара по гражданской инфраструктуре города Константиновка Донецкой области, 11 авиационных ударов по позициям украинских войск вдоль линии соприкосновения, а также совершил более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по гражданской инфраструктуре города Херсон и позициям украинских войск.

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Вместе с тем, сохраняется угроза ударов с использованием ракет и ударных БпЛА по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры на всей территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено.

Вместе с тем, на Северском и Слобожанском направлениях минометным и артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Стрелечье, Старица, Огурцово, Гатище, Волоховка, Охримовка, Двуречная, Каменка Харьковской области и Ивановское на Донбассе.

На Купянском и Лиманском направлениях враг совершил обстрелы по районам шестнадцати населенных пунктов. Среди них - Кисловка, Котляровка, Табаевка, Берестовое и Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховка, Песчаное, Макеевка и Площанка на Луганщине и Червонопоповка, Терни, Ямполовка и Торское Донецкой области.

Также на Бахмутском и Авдеевском направлениях противник совершил обстрелы позиций Сил обороны Украины из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам двадцати четырех населенных пунктов. Это, в частности, Верхнекаменское, Белогоровка, Соледар, Бахмут, Дружба, Зализное, Нью-Йорк, Авдеевка, Опытное, Невельское, Красногоровка и Марьинка Донецкой области. Оккупанты нанесли удары силами оперативно-тактической и армейской авиации в районах Спорного и Белогоровки.

На Новопавловском направлении огневая активность врага фиксировалась возле Новоукраинки, Пречистовки и Угледара Донецкой области.

Кроме того, на Запорожском направлении противник обстрелял населенные пункты Времевка Донецкой области и Зеленое Поле, Новополь, Новодаровка, Малиновка, Гуляйполе, Дорожнянка, Гуляйпольское, Чаривное и Малые Щербаки Запорожской области.

На Херсонском направлении обстреляны Красный Маяк, Львов, Инженерное, Чернобаевка и город Херсон.

Ситуация на Луганщине и Донетчине

На Донетчине и Луганщине идут бои. Самыми горячими точками на Донбассе в Генштабе считают Бахмутское и Авдеевское направления (Донетчина). Здесь россияне пытаются идти в наступление, ВСУ держат оборону.

Аналитики сообщали, что российский диктатор Владимир Путин рискует полностью потерять поддержку со стороны так называемой "ДНР" из-за неспособности своей армии войск отбросить украинские войска дальше к западу от Донецка и "защитить" Донбасс.

На Луганском направлении, как сообщал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, Вооруженные Силы Украины понемногу продвигаются вблизи Кременной и Сватово. Он выразил надежду, что ВСУ на Луганщине в конце зимы смогут выйти на линию разграничения 2014 года, а в 2023 году - деоккупировать всю территорию Луганской области.

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