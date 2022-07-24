Российские войска понесли потери и хаотично отступили.

Российские войска пытались продвинуться в Херсонской области, но понесли потери и хаотично отступили.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00 24 июля.

"Оккупанты нанесли авиаудар возле Андреевки. После этого пытались продвинуться в направлениях Сухой Пруд – Андреевка и Брускинское – Белогорка. Но наши воины не дали врагу никаких шансов на успех. Противник понес потери и хаотично отступил", – отмечается в сообщении.

Также сообщается, что в целом на Южнобужском направлении основные усилия российские войска сосредотачивают на недопущении продвижения украинских бойцов.

"Вражеские обстрелы зафиксированы возле Осокоровки, Трудолюбовки, Первомайского, Явкиного, Новогригорьевки, Кавказа, Новониколаевки, Котляревого, Поляны, Таврического и Николаева. Украинские защитники тоже в долгу не остаются", – добавили в Генштабе.

Вне пунктов базирования враг удерживает три носителя высокоточного оружия. Украинцев призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Напомним, советник главы Херсонской ОВА Хлань заявил, что переломный момент на фронте в Херсонской области уже наступил. ВСУ заняли лидирующую позицию и открыто начинают контрнаступательные действия.

Тем временем оккупанты экстренно пытаются возобновить поставки вооружения на Херсонщину.

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