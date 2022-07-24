19 июля украинские военные ударили по Антоновскому мосту в оккупированном Херсоне / фото Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности

После пяти месяцев полномасштабного вторжения в Украину оккупанты пытаются восстановить в Херсонской области стратегически важные для них мосты, разрушенные ВСУ.

Об этом сообщает первый заместитель председателя местного областного совета Юрий Соболевский.

Как говорится в сообщении, мосты ремонтируются в срочном порядке, наспех. Восстановление мостов является важным для оккупантов, так как враг намерен восстановить разорванные пути снабжения. Речь идет о поставках боеприпасов и тяжелой военной техники.

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В сообщении отмечается, что специалистов к ремонтным работам оккупанты могут привлечь только "под дулами автоматов", соответственно качество работ и безопасность использования мостов под большим вопросом, потому что все делается на скорую руку.

Удар по Антоновскому мосту:

19 июля украинские военные ударили по Антоновскому мосту в оккупированном Херсоне, который связывает город с левым берегом Днепра.

Позже депутат облсовета Сергей Хлань уточнил, что удар был нанесен по базе оккупантов у моста. 

По его словам, у россиян из-за подрыва Антоновского моста возникли проблемы с переброской тяжелого вооружения и боеприпасов своей группировке на другом берегу реки. 

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