После пяти месяцев полномасштабного вторжения в Украину оккупанты пытаются восстановить в Херсонской области стратегически важные для них мосты, разрушенные ВСУ.
Об этом сообщает первый заместитель председателя местного областного совета Юрий Соболевский.
Как говорится в сообщении, мосты ремонтируются в срочном порядке, наспех. Восстановление мостов является важным для оккупантов, так как враг намерен восстановить разорванные пути снабжения. Речь идет о поставках боеприпасов и тяжелой военной техники.
В сообщении отмечается, что специалистов к ремонтным работам оккупанты могут привлечь только "под дулами автоматов", соответственно качество работ и безопасность использования мостов под большим вопросом, потому что все делается на скорую руку.
Удар по Антоновскому мосту:
19 июля украинские военные ударили по Антоновскому мосту в оккупированном Херсоне, который связывает город с левым берегом Днепра.
Позже депутат облсовета Сергей Хлань уточнил, что удар был нанесен по базе оккупантов у моста.
По его словам, у россиян из-за подрыва Антоновского моста возникли проблемы с переброской тяжелого вооружения и боеприпасов своей группировке на другом берегу реки.
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