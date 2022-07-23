Министр обороны напомнил, что 90 лет назад Россия уже устраивала рукотворный Голодомор с помощью ружей.

Россия использует ракеты, чтобы морить голодом нации по всему миру, так же, как ранее она уже устроила Голодомор в Украине.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, комментируя ракетный удар по одесскому порту, где ожидает экспорт украинское зерно.

"Лишь вчера была достигнута договоренность о разблокировании наших портов для экспорта украинского зерна. Сегодня российские военные преступники атаковали Одесский порт. 90 лет назад россия устроила рукотворный Голодомор с помощью ружей. Теперь они используют ракеты, чтобы морить голодом другие нации", - написал Резников.

Удар по Одесскому порту: что известно

Утром 23 июля российские войска атаковали Одессу четырьмя ракетами. Сообщалось о попадании в Одесский морской торговый порт.

Когда российские ракеты атаковали Одесский морской порт, там ждало отправки зерно. Представитель командования Воздушных Сил Юрий Игнат в эфире телемарафона подтвердил, что россияне попали именно туда, где оно находилось.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что ракетный обстрел порта Одессы - это плевок президента России Владимира Путина в лицо президенту Турции Реджепу Эрдогану и генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.

Там призвали ООН и Турцию обеспечить соблюдение Россией своих обязательств в рамках безопасного функционирования зернового коридора.

Через несколько часов после атаки РФ на Одесский морской порт, где ожидало отправления зерно, в ООН отреагировали на преступление россиян. Генсек ООН Антониу Гутерриш "безоговорочно осудил удары, нанесенные по украинскому порту Одесса". Но он в очередной раз не назвал Россию ответственной за ракетный удар и нарушение договоренностей.

Договоренность об экспорте зерна из Украины: детали

22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о разблокировании трех украинских портов - "Одесса", "Черноморск" и "Южный" - для вывоза на экспорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции.

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр обороны России Сергей Шойгу подписали отдельные одинаковые соглашения с ООН и Турцией.

Контроль за портами "Одесса", "Черноморск" и "Южный" полностью остается за украинской стороной.

Срок действия соглашения составляет 120 дней с возможностью продления. Украинские и российские военные одобрили маршруты вывоза. Военного сопровождения грузов не предусмотрено. Суда, идущие в Украину, будут осматривать на предмет наличия вооружения, задействованы и представители РФ.

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