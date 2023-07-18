Россияне оказывают ожесточенное сопротивление, стремясь удержать захваченную украинскую землю.

Силы обороны Украины достигли успехов в наступлении на двух направлениях южной части фронта. Сейчас бойцы закрепляются на занятых позициях, сообщил представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев.

По его словам, украинские солдаты смогли продвинуться на направлениях Малая Токмачка – Новопокровка и Великая Новоселка – Урожайное.

"Вместе с тем, на Бахмутском направлении украинские военные продолжают вести наступательные действия севернее и южнее города Бахмут. Противник оказывает мощное сопротивление, продолжаются тяжелые бои", – говорится в сообщении.

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Война в Украине – последние новости

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки украинские военные ликвидировали более 700 российских оккупантов. Общие боевые потери россиян с начала полномасштабного вторжения составляют ориентировочно 239 тысяч человек. Параллельно уничтожается большое количество вражеской техники.

В ночь на вторник, 18 июля, российские захватчики атаковали юг Украины дронами-камикадзе и ракетами. Основной целью была Одесса. Силы ПВО ликвидировали все вражеские ракеты, сообщили в оперативном командовании "Юг". Тем не менее, обломками сбитых ракет и взрывной волной повреждены объекты портовой инфраструктуры, несколько частных домовладений, ранен пожилой мужчина.

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