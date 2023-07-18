На Купянском направлении наши защитники держат оборону, подчеркнул генерал-полковник.

На востоке Силы обороны Украины продолжают выполнять задачи, "ситуации сложная, но контролируемая".

На Бахмутское направление РФ перебрасывает резервы, чтобы остановить продвижение наших воинов, поделился командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский в Telegram.

"В то же время, противник сосредоточил свои основные силы на Купянском направлении, где украинские воины держат оборону. Продолжаем драться. Одержим победу. Слава Украине", - подчеркнул он.

Также опубликовано видео, на котором заснято, как Сырский общается с нашими защитниками.

Война в Украине с РФ продолжается - что надо знать

Вечером 17 июля Александр Сырский сообщил, что российские захватчики на Купянском направлении перешли в наступление. Утром 18 числа Генштаб ВСУ поделился, что на этом направлении противники пытались двигаться вперед западнее села Лиман Первый Харьковской области. В Генштабе подчеркнули, что наши воины стойко держат оборону.

Позже аэроразведчик 92 отдельной механизированной бригады нашей армии Леонид Маслов отметил, что "переход в наступление" врага следует трактовать как активизацию действий и давление. Воин подчеркнул, что "никто ничего не прорвал".

Стоит отметить, что на Бахмутском направлении длительное время идут бои. Украинским воинам уже удалось освободить от противников немало нашей земли.

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