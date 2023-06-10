Эффективно за прошедшие сутки отработали украинские боевые пилоты и артиллеристы.

За прошедшие сутки украинские воины активно работали над "минусовкой" оккупационной армии. Хорошие результаты у авиации и артиллеристов.

Как отмечается в утреннем сводке Генерального штаба ВСУ, авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 19 ударов по районам сосредоточения личного состава и 2 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Тем временем подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 4 пункта управления, 6 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 3 склада боеприпасов и 5 артиллерийских подразделений противника на огневых позициях.

Видео дня

Война в Украине - новости с фронта

Силы обороны продолжают продвижение под Бахмутом, а также имеют определенные успехи в Донецкой и Запорожской областях. Контрнаступательные действия продолжались по меньшей мере на четырех участках фронта.

В то же время вчера российские оккупанты обстреляли больницу в городе Гуляйполе Запорожской области. Известно о двух погибших работниках больницы-младшей медицинской сестре и сантехнике.

Кроме того, в ночь на пятницу, 9 июня, российская стратегическая авиация из четырех самолетов Ту-95 выпустила шесть крылатых ракет Х-101 и Х-55, последние из которых были с имитатором ядерного заряда.

Вас также могут заинтересовать новости: