Показатели уничтожения россиян и их техники увеличиваются в последние дни, что свидетельствует об изменении динамики на линии фронта сразу на нескольких направлениях.

В украинско-российской войне начался новый этап боевых действий и это привело к повышению уровня потерь в личном составе армии РФ.

Как заявил аналитик Defense Express Сергей Згурец в эфире Эспрессо, обе стороны активизировались на фронте.

"Показатели уничтожения россиян и их техники увеличиваются в последние дни, что свидетельствует об изменении динамики на линии фронта сразу на нескольких направлениях: Купянском, Бахмутском, Сватово и Кременной, Марьинском, Авдеевском и Запорожском. Мы выходим на новый этап боевых действий по увеличению динамики на всей линии соприкосновения", - подчеркнул он.

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Война в Украине - актуальные новости

Напомним, днем 9 июня, российские оккупанты обстреляли больницу в городе Гуляйполе Запорожской области. Известно о двух погибших работниках больницы - младшей медицинской сестре и сантехнике.

В ночь на пятницу, 9 июня, российская стратегическая авиация из четырех самолетов Ту-95 выпустила шесть крылатых ракет Х-101 и Х-55, последние из которых были с имитатором ядерного заряда.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 9 июня заявил, что вопрос о членстве Украины в НАТО практически решен. Двери Альянса открыты, и Россия не имеет права вето на его расширение.

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