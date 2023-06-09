Погибшими являются сотрудники больницы.

Российские оккупанты обстреляли больницув городе Гуляйполе Запорожской области.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. "Запорожская область. Россияне обстреляли больницу в городе Гуляйполе", - сообщил он.

По данным Ермака, в настоящее время известно о двух погибших работниках больницы - младшей медицинской сестре и сантехнике.

Видео дня

"Еще два человека - ранены", - уточнил он.

Ситуация в Запорожье

Оккупанты постоянно обстреливают территорию области, а на оккупированной ее части проводят фильтрационные мероприятия. Так, 8 июня стало известно, что на прошлой неделе село Кирилловка на временно оккупированной территории Запорожской области несколько дней было оцеплено российскими войсками, проводившими тотальную фильтрацию среди местного населения.

Как сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, особо тщательной проверке подлежали граждане с проукраинской позицией. В большинстве случаев таких людей оккупанты сразу задерживали и вывозили на допросы. Часть из них после допросов в места постоянного проживания не вернулась, их судьба пока неизвестна.

Вас также могут заинтересовать новости: