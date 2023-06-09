Противник использовал ракету Х-55, которая предназначена для ядерного заряда, отметил представитель командования Воздушных сил ВСУ.

В ночь на пятницу, 9 июня, российская стратегическая авиация из четырех самолетов Ту-95 выпустила шесть крылатых ракет Х-101 и Х-55.

Об этом сказал спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире "Киев 24". Он отметил, что оккупанты обстреливали Украину ракетами Х-55 с имитатором ядерного заряда.

"Х-55 характеризуется тем, что эта ракета предназначена для ядерного заряда, но он туда не устанавливается, просто ракета тактически выполняет роль ложной цели, чтобы на ней сосредоточивалось внимание, расходовался боекомплект", - рассказал он.

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Удар по Украине - сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН, сегодня командование Воздушных сил рассказало, что пуски "Шахедов" осуществлялись с южного направления, крылатых ракет - из района Каспийского моря.

В ночь на 9 июня враг запустил по нашей земле шесть крылатых ракет и 16 ударных дронов. Наши воины ликвидировали четыре крылатые ракеты и, в частности, 10 ударных вражеских беспилотников.

Россия вчера, 8 июня, вечером нанесла ракетный удар по Уманскому району. Поврежден промышленный объект и автомойка, на которой возник пожар. Госпитализированы восемь пострадавших, двое из них - были тяжелые.

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