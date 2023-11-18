Ближайшая цель ВСУ продвинуться как можно глубже на левом берегу Днепра, глобальная цель - движение на Крым, считает он.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал о цели создания ВСУ плацдармов на левом берегу Днепра и спрогнозировал, какой может быть дальнейшая реакция российских оккупантов на успешные действия украинских сил на левобережье Херсонщины.

В эфире общенационального информационного телемарафона "единые новости" эксперт отметил, что на нынешнем этапе, ближайшая цель ВСУ - продвинуться как можно глубже на левом берегу Днепра, чтобы обеспечить устойчивый плацдарм для Сил обороны и уменьшить риски того, что артиллерия РФ будет работать и пробовать вытеснять украинских защитников обратно на правобережье.

"Сейчас очень активно наши подразделения над этим работают. Видно, что несмотря на то, что там была такая (мощная - УНИАН) группировка врага, она оказалась не совсем способной отреагировать на те вызовы, которые стояли перед ними. И все же из-за этого наши подразделения воспользовались случаем и продолжают вытеснять российские силы", - акцентировал Мусиенко.

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Глобальная цель украинских Сил обороны на левом берегу Херсонщины - это заход в тыл российских оккупационных войск, чтобы дальше двигаться на Крым.

"Фланговая операция, цель которой состоит в том, чтобы зайти в тыл вражеской группировки и дальше конечно, в том числе, это движение на Крым. Но, пока мы говорим о глобальной операции важно понимать, что есть текущие действия. Здесь при текущих боевых действиях важно закрепиться, обеспечить в дальнейшем переброску техники и обеспечение огневого прикрытия. Это тоже важно для того чтобы можно было действовать в дальнейшем нашим подразделениям и продолжать эти наступательные действия" ,- подчеркнул Мусиенко.

Пока украинские силы не имеют возможности перебросить на левобережье Херсонщины тяжелое вооружение, но перспективы того, что туда удастся перебросить механизированные силы, существуют.

Цель этой операции в принципе сохраняется. Очевидно, что это не просто цель проводить рейды и контролировать узкую полосу вдоль Днепра. Видимо цель гораздо более амбициозная - соответствующее проведение наступательных действий. Поэтому не исключено, что там может появиться техника. Конечно, что это риски и сложности для нас, но исключать бы я этого не стал", - отметил Мусиенко.

Что касается реакции российской оккупационной армии на успешные действия ВСУ на Левобережье Херсонщины, то враг будет пытаться противодействовать, хотя уже ощутимо проигрывает в контрбатарейной борьбе украинским артиллеристам.

"Россияне уже реагируют. Они пытались подкрепить свои силы частями 810-й бригады морской пехоты, которая во многих боях страдала на территории Украины. Пробуют усилить, ведут определенные действия, за Раденском (Олешковская община - УНИАН) и там дальше, начинают какие-то защитные сооружения оборудовать. То есть, скажем так, не "сидят сложа руки". Но заметно, что они проигрывают на этом направлении в контрбатарейной борьбе нашим артиллеристам. Это довольно важный момент. Конечно, что будут пытаться противодействовать, будут пробовать нас остановить. Они уже проводили несколько атак контрмощных, пытаясь вытеснить наши подразделения на правобережье. Там были непростые бои, но наши силы отбили эти атаки, враг понес потери и отошел", - пояснил Мусиенко.

В то же время, по мнению эксперта, нельзя исключать вариант ухода оккупантов с определенных территорий левобережья. "Такой сценарий тоже может рассматриваться – уход в глубь левобережья Херсонщины. Они (российские оккупанты - УНИАН) это назовут перегруппировкой с целью выхода на лучше защищенные рубежи и оставления отдельных районов и городов на левобережье. Русские готовились к разным сценариям ... они не ожидали, что Силы обороны пойдут таким наступлением. Они думали, что это будут рейды, как были до этого. Что они будут в принципе отбиваться и им особо ничего не угрожает. И во многом прозевали моменты высадки и боевой работы наших подразделений. И таким образом оказалось, что на сегодняшний день определенные рубежи им становится все труднее удерживать, очень сложно", - акцентировал Мусиенко.

Он добавил, что те сообщения, которые россияне начали выбрасывать в информационное пространство, касаемо подготовки к перегруппировке и уходу с определенных территорий – "это может быть правда". "Просто они сделали это преждевременно - был фальшстарт. И такой сценарий тоже может рассматриваться. Мне кажется, что они подготовили соответствующее сообщение, которое должно ждать своего времени, просто произошел какой– то сбой, что оно просто "всплыло" в СМИ раньше, чем это нужно", - сказал Мусиенко.

ВСУ на левом берегу Днепра: что известно

Как сообщал УНИАН, 17 ноября Генеральный штаб подтвердил серию успешных действий украинских защитников на левом берегу Днепра.

Известно, что Силам обороны удалось закрепиться на нескольких плацдармах левобережья, они удерживают добытые рубежи и пытаются расширить плацдарм.

По информации украинской разведки, оккупанты готовились к нескольким сценариям, в частности, и относительно возможности отступления. Сейчас они будут пытаться перегруппироваться.

Ранее, 13 ноября в ряде прокремлевских росСМИ появилась публикация, что российская армия приняла решение занять "более выгодные позиции" в Херсонской области, однако через несколько минут информация была удалена.

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