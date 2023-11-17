В то же время, враг в течение этих суток атаковал почти на всех направлениях фронта.

Силам обороны удалось закрепиться на нескольких плацдармах левого берега реки Днепр на Херсонском направлении. Украинские военные продолжают удерживать добытые рубежи, отбили 6 атак врага, проводят мероприятия по расширению занимаемого плацдарма.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке. В целом, как отмечается, враг в эти сутки атаковал почти на всех направлениях участка фронта. В течение суток на фронте произошло 53 боевых столкновения.

В частности, на Купянском направлении враг безуспешно вел штурмовые действия в районах Синьковки, Петропавловки и Ивановки Харьковской области. На Лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

Видео дня

В то же время, как проинформировали в Генштабе, на Бахмутском направлении враг вел штурмовые действия в районах Васюковки, Клещиевки и Андреевки Донецкой области, где Силами обороны отбито 9 атак.

Кроме того, на Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Керамика, восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и южнее Тоненького Донецкой области, где Силами обороны отбито 17 атак. На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где Силами обороны отбито 18 атак.

"На Шахтерском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия южнее Водяного Донецкой области. Кроме того, противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Водяное, Урожайное Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Водяное, Угледар, Новоукраинка, Золотая Нива, Урожайное, Новополь Донецкой области", - говорится в сводке.

На Запорожском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия в районах Работиного и западнее Вербового Запорожской области, где нашими защитниками отражено 3 атаки. Враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Новоданиловка Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Левадное, Полтавка, Зализнычне, Чаривне, Малая Токмачка, Пятихатки Запорожской области.

Война в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, в течение суток авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и два - по зенитно-ракетным комплексам противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по трем районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, шести артиллерийским средствам, одному средству противовоздушной обороны, одному пункту управления и складу боеприпасов противника.

Всего враг нанес один ракетный и 24 авиационных удара, совершил 18 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Также РФ нанесла очередной авиационный удар по Украине, применив ударные БпЛА типа "Shahed-136/131". В результате боевой работы силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено девять ударных БпЛА.

Вас также могут заинтересовать новости: