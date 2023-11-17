Морские пехотинцы раскрыли успехи спланированных операций на левом берегу Днепра.

Вооруженные силы Украины фактически подтвердили закрепление на плацдармах на левом берегу Днепра.

Как отмечает Командование морской пехоты ВМС ВСУ, воины провели серию успешных операций на левом берегу Днепра.

"В результате заранее спланированных мероприятий по отпору широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации, Силы обороны Украины провели серию успешных действий на левом берегу реки Днепр на Херсонском направлении. Благодаря мужеству и профессионализму украинским морским пехотинцам, во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны, удалось закрепиться на нескольких плацдармах", - говорится в сообщении.

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Морпехи также рассказали, что в ходе боев с Российские оккупанты понесли тяжелые потери в живой силе и технике. В частности, с начала проведения указанных мероприятий враг потерял:

личного состава - 1216 убитыми и 2217 ранеными,

24 танка,

89 артиллерийских систем и минометов,

135 единиц разнообразной автомобильной техники,

48 единиц боевых бронированных машин, в том числе БТР и БМП,

9 РСЗО,

14 плавсредств,

15 единиц специальной техники,

4 командных пункта,

29 складов с боеприпасами, как полевых, так и стационарных.

Кроме того, сводным подразделением РЭБ морской пехоты было нейтрализовано 135 FPV дронов и 5 БПЛА оперативно-тактического уровня.

"Украинские морские пехотинцы осуществляют огневые поражения на Левобережье Херсонщины и проводят действия с целью уничтожения врага", - говорится в сообщении.

Ситуация в Херсонской области

Как сообщали аналитики ISW, наши воины смогли перебросить на Левобережье бронетехнику, а благодаря "дыркам" в ПВО работает ударная авиация ВСУ.

За прошедшие сутки сообщалось, что наши войска сохраняют позиции в Крынках и незначительно расширили зону своего контроля к югу от населенного пункта.

Глава Офиса президента Андрей Ермак также подтвердил, что Силы обороны захватили плацдарм на левом берегу Днепра.

Военный эксперт Сергей Грабский пояснил, что отход врага на этом участке приведет к обвала Южного фронта. А это означает фактически блокирование Крыма. А также создание предпосылок для того что Украина "получит просто феноменальный козырь развития своей морской торговли".

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