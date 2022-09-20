В псевдореспубликах "Л/ДНР" практически не осталось мужчин, отметил Иван Ступак.

Когда Вооруженные силы Украины (ВСУ) начнут освобождать оккупированные Донецк и Луганск, защищать их будет некому, там практически не осталось мужчин, россияне их массово забирают на фронт.

Об этом рассказал политический эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире FREEDOM.

"Мужчин практически не осталось в квазиобразованиях… Мобилизированных называют "мобики", их бросают во вторую очередь (после заключенных), и только потом уже идет российская регулярная армия", – рассказал он.

"Когда наша армия будет возвращать Донецк и Луганск, будет гораздо проще, не будет, с кем сражаться. Все уже на других фронтах, защищать Донецк и Луганск никто не будет", – считает Ступак.

Эксперт также отметил, что РФ врет о "победах" своей армии, пока украинские защитники освобождают захваченные территории.

"Их наступление несет отрицательный характер. Если еще недавно в Луганской области было 100% территорий захвачено, то уже 99%... Осталось захвачено россиянами: в Харьковской области – 4%, в Николаевской области – тоже 4%", – добавил Иван Ступак.

Напомним, в Институте изучения войны сделали вывод, что контрнаступление ВСУ вызывает панику у влиятельных лиц из Кремля и подрывает и без того низкий моральный дух российских военных из состава так называемых элитных подразделений.

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