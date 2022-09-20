Глава ОВА разоблачил очередной фейк россиян.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) уверенно продвигаются на юге в Херсонской области.

Об этом рассказал глава Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким в новом видеообращении.

"В интернете распространяют, что я сбежал куда-то, в Одессу. Россияне совсем с ума сошли. Куда бежать? Зачем. Обстрелов стало меньше. Мы продвигаемся вперед. Работы много, потому что новые укрепления нужно делать уже на территории ближе к Херсону. Куда бежать? Мы идем вперед!", – заявил он. Видео дня

Напомним, ранее в Институте изучения войны сделали вывод, что контрнаступление украинских защитников вызывает панику у влиятельных лиц из Кремля и подрывает и без того низкий моральный дух российских военных из состава так называемых элитных подразделений.

Контрнаступление ВСУ на юге

Напомним, ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины 29 августа пошли в наступление на юге. Украинские бойцы прорвали первую линию обороны россиян в Херсонской области.

В тот день стало известно, что оккупанты принялись бежать: 109-й полк так называемой "ДНР" отошел со своих позиций в Херсонской области, а российские десантники, которые были их поддержкой, бежали с поля боя.

По состоянию на 13 сентября сообщалось, что ВСУ продвигаются на Херсонском направлении, но не называют освобожденные населенные пункты в целях соблюдения норм безопасности.

Полковник в запасе и военный летчик-инструктор Роман Свитан рассказал, что мешает украинским бойцам освободить Херсон.