Украину поддерживает коалиция из 54 стран.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина вступает в новый период войны с задачей победить российскую агрессию. По его словам, наши защитники пойдут в контрнаступление и сейчас ведется работа над тем, чтобы его обеспечить.

"Мы вступаем в новый период. С новой задачей - одержать победу. Год назад многие ожидали, что Украины через несколько недель не станет. Все изменилось. Сегодня основной вопрос на повестке дня какой будет победа Украины? Ответ прост. Победа - это освобождение всех наших территорий к границам 1991 года и ликвидация опасности со стороны России", - написал он в Facebook

Резников добавил, что победа - это когда Украина будет суверенной и независимой в международно признанных границах, успешной, богатой, сильной, а России в нынешнем виде не будет.

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"Наш враг до сих пор очень опасен и имеет много ресурсов. Но стратегически он уже проиграл. Нам надо довести дело до конца. Уже нет неопределенности, как год назад. Будет непросто. Но мы справимся. Есть уверенность в своих силах. Есть ярость и желание возмездия за наших павших", - пояснил министр.

Глава Минобороны отметил, что Украина в этой битве не одна - есть коалиция из 54 стран, которые ее поддерживают.

"Что нас ожидает? Больше оружия, в том числе - украинского. Для всех Сил обороны. Будут танки и бронетехника. Мы будем еще лучше перехватывать ракеты и дроны террористов, из какой страны они бы не происходили. Будут новые программы подготовки наших защитников и защитниц с участием партнеров. Мы их распространим не только на армию, но и на гвардию и на всех, кто бьется рядом", - отметил Резников.

По его мнению, в Украине также будет новое качество обороны за счет технологий.

"Мы будем поражать сильнее и на большее расстояние, в воздухе, на земле, на море и в киберпространстве. Будет наше контрнаступление. Мы много работаем, чтобы его подготовить и обеспечить", - подытожил министр.

Война в Украине

За год полномасштабного вторжения в Украину России не удалось реализовать свои планы по захвату украинских территорий. По данным Генштаба ВСУ, за это время РФ потеряла 146 тысяч 820 своих военных. За сутки украинские защитники уничтожили 970 оккупантов.

Ранее Резников заявлял, что Украине для подготовки крупного контрнаступления понадобится еще несколько месяцев.

Издание NYT считает наиболее вероятным направлением нового контрнаступления Мелитополь в Запорожской области.

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