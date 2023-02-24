За прошедшие сутки ВСУ "перемололи" немало оккупантов на украинской земле.

За год полномасштабного вторжения в Украину России не удалось реализовать свои планы по захвату украинских территорий. Оккупанты не смогли оккупировать Луганскую и Донецкую область, не удалось им захватить и "Киев за три дня". А вот свои потери они мощно нарастили за эти 12 месяцев.

Как сообщает Генштаб ВСУ, за год полномасштабной войны Россия потеряла 146 тысяч 820 своих воинов, за сутки украинские защитники уничтожили 970 путинских военных.

Потери РФ в технике за год масштабного вторжения:

танков – 3363 (+13 за сутки);

боевых бронированных машин – 6600 (+7);

артиллерийских систем – 2363 (+11);

РСЗО – 474 (+3);

средств ПВО – 247 (+3);

самолетов – 299;

вертолетов – 287;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2033 (+4);

крылатых ракет – 873;

кораблей /катеров – 18;

автомобильной техники и автоцистерн – 5224 (+9);

специальной техники – 229 (+1).

Годовщина войны в Украине

Президент Владимир Зеленский 24 февраля, в годовщину широкомасштабного вторжения России, обратился к украинцам. Он начал этот день со слов о несокрушимости украинцев и выразил уверенность, что 2023 год будет годом победы над агрессором.

Видео дня

24 февраля 2022 года многих застало неожиданно. Журналисты рассказали, что происходило за кулисами на политической арене в последние часы перед вторжением.

Вас также могут заинтересовать новости: