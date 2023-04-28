Эти артиллерийские установки французского производства.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в Украину заехали первые датские самоходные артиллерийские установки (САУ) Caesar.

"Еще в августе мы начали один проект с Королевством Дания - о возможности получить артиллерийские системы. Королевство Дания в свое время для своих вооруженных сил заказало Caesar, французские модернизированные, апгрейдные - дивизион, заплатила за это деньги, и они должны были быть на вооружении", - отметил во время пресс-конференции 28 апреля, передает корреспондент УНИАН.

Так, добавил он, с августа Украина вела переговоры с различными высокопоставленными чиновниками Дании.

Видео дня

"Непростой был проект. Сегодня хочу вам похвастаться: заехали первые Caesar, в Украину. Производство - Франция, но это датские Caesar, которые тоже становятся на боевое дежурство", - сказал министр.

Война в Украине - помощь от Дании для ВСУ

Как сообщал УНИАН, 10 апреля исполняющий обязанности министра обороны Королевства Дания Троелс Лунд Поульсен находился с визитом в Украине и провел встречу с Резниковым, после чего состоялся совместный брифинг двух министров.

Среди военной помощи, которую правительство Дании пообещало оказать Украине, - артиллерийские установки Caesar, танки Leopard 1 и Leopard 2.