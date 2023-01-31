Франция направит Украине очередную партию самоходных артиллерийских установок (САУ) CAESAR, сообщил министр обороны страны Себастьян Лекорню.
Всего Вооруженным силам Украины передадут 12 гаубиц.
Также Франция намерена направить в Польшу группу военнослужащих, которые будут обучать украинских бойцов.
"Франция передаст Украине 12 дополнительных гаубиц Caesar и отправит 150 солдат в Польшу, чтобы обучать 600 украинцев в месяц, а к лету - всего 2000 украинских солдат", - уточнил Лекорню.
САУ CAESAR - особенности гаубицы
CAESAR ("Цезарь") - французская 155-мм самоходная артиллерийская установка (САУ), предназначенная для уничтожения живой силы, а также артиллерийских батарей. для обеспечения проходов в минных полях и полевых заграждениях.
Артиллерийской частью установки является гаубица калибром 155-мм и длиной ствола в 52 калибра.
Другие особенности САУ CAESAR:
- может использовать весь ассортимент 155-мм снарядов НАТО с кассетными включительно;
- максимальное расстояние огня - 42 км;
- боекомплект - 18 снарядов;
- делает 6 выстрелов в минуту.
Также известно, что гаубица использует систему управления огнем FAST-Hit, которая автоматизирована с привязкой GPS.