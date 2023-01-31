Всего Вооруженным силам Украины пообещали 12 САУ.

Франция направит Украине очередную партию самоходных артиллерийских установок (САУ) CAESAR, сообщил министр обороны страны Себастьян Лекорню.

Всего Вооруженным силам Украины передадут 12 гаубиц.

Также Франция намерена направить в Польшу группу военнослужащих, которые будут обучать украинских бойцов.

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"Франция передаст Украине 12 дополнительных гаубиц Caesar и отправит 150 солдат в Польшу, чтобы обучать 600 украинцев в месяц, а к лету - всего 2000 украинских солдат", - уточнил Лекорню.

САУ CAESAR - особенности гаубицы

CAESAR ("Цезарь") - французская 155-мм самоходная артиллерийская установка (САУ), предназначенная для уничтожения живой силы, а также артиллерийских батарей. для обеспечения проходов в минных полях и полевых заграждениях.

Артиллерийской частью установки является гаубица калибром 155-мм и длиной ствола в 52 калибра.

Другие особенности САУ CAESAR:

может использовать весь ассортимент 155-мм снарядов НАТО с кассетными включительно;

максимальное расстояние огня - 42 км;

боекомплект - 18 снарядов;

делает 6 выстрелов в минуту.

Также известно, что гаубица использует систему управления огнем FAST-Hit, которая автоматизирована с привязкой GPS.

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