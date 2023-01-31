Франция передаст Украине новую партию гаубиц CAESAR / фото ua.depositphotos.com

Франция направит Украине очередную партию самоходных артиллерийских установок (САУ) CAESAR, сообщил министр обороны страны Себастьян Лекорню.

Всего Вооруженным силам Украины передадут 12 гаубиц.

Также Франция намерена направить в Польшу  группу военнослужащих, которые будут обучать украинских бойцов.

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"Франция передаст Украине 12 дополнительных гаубиц Caesar и отправит 150 солдат в Польшу, чтобы обучать 600 украинцев в месяц, а к лету - всего 2000 украинских солдат", - уточнил Лекорню.

САУ CAESAR - особенности гаубицы

CAESAR ("Цезарь") - французская 155-мм самоходная артиллерийская установка (САУ), предназначенная для уничтожения живой силы, а также артиллерийских батарей. для обеспечения проходов в минных полях и полевых заграждениях.

Артиллерийской частью установки является гаубица калибром 155-мм и длиной ствола в 52 калибра.

Другие особенности САУ CAESAR:

  • может использовать весь ассортимент 155-мм снарядов НАТО с кассетными включительно;
  • максимальное расстояние огня - 42 км;
  • боекомплект - 18 снарядов;
  • делает 6 выстрелов в минуту.

Также известно, что гаубица использует систему управления огнем FAST-Hit, которая автоматизирована с привязкой GPS.

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