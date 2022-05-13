Российские авиация и тяжелая техника не пригодны для ведения боевых действий и недостаточно оснащены для затяжной войны с Украиной. Россия проиграла уже на нескольких фронтах, близится ее окончательное поражение.
Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, передает The Daily Mail.
По мнению британского министра, российских генералов можно обвинить в плохом планировании и подготовке к войне, проблемах с оборудованием и снабжением, а также общем моральном разложении в армии.
"Почти ни один из их самолетов не оснащен средствами ситуационной осведомленности и цифрового управления боем. Часто находят самолеты с бумажными картами Украины 1980-х годов. Приемники GPS были обнаружены приклеенными к панелям приборов сбитых российских Су-34, чтобы пилоты знали, где они находятся, из-за низкого качества их собственных систем", - сообщил Уоллес.
Похожие проблемы у россиян с артиллерией и бронетехникой. Их невозможно использовать для военных маневров, а только для ведения неизбирательного огня.
Глава Минобороны Британии отметил, что не стоит слишком бояться высокоточного оружия РФ, поскольку уже после второй недели войны Россия резко снизила его использование из-за недостаточного количества.
Уоллес констатировал, что развитие событий на фронте подтверждает, что Путин и его армия не готовились к затяжной войны, а рассчитывали на блицкриг. Сейчас положение оккупантов ухудшается. Украина получает современное западное оружие, а ресурсы россиян исчерпываются. В ближайшем будущем у россиян возникнут еще большие проблемы, поскольку введенные санкции заблокировали поставки комплектующих для производства военной техники. Компенсировать технические потери в Украине станет невозможно, а оборонные предприятия прекратят работу.
Уоллес уверен, что российский диктатор Путин уже потерпел поражение, потеряв возможность производить тяжелое вооружение в своей стране. По его мнению, в деятельности российских властей все еще прослеживается влияние советской манеры управления.
"Тогда поведение диктовалось страхом и подхалимством, и сегодня российские вооруженные силы до сих пор несут этот советский отпечаток – отпечаток безнравственности и коррупции", – сказал британский министр.
Ранее Уоллес заявлял, что Великобритания во всем мире ищет советское оружие для того, чтобы выкупить ее для Украины.
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