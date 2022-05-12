Между тем, как отметил министр обороны страны, россияне занимаются тем же.

Великобритания во всем мире ищет советское оружие для того, чтобы выкупить его для Украины.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, пишет WSJ.

По его словам, Россия тоже проводит такие поиски, что свидетельствует о ее потерях в войне против Украины.

"Значительная часть [Министерства обороны] и военных атташе во всем мире ищут. Порой мы наталкиваемся на русских, кстати, которые тоже ищут в некоторых странах запасы, потому что они у них быстро заканчиваются", – рассказал Уоллес.

"Если вы хотите передать это украинцам завтра утром, чтобы они могли продолжать бороться... найдите то, чему они обучены, найдите то, что им надо", - сказал министр, имея в виду скорость поставок именно того оружия, которым обучены пользоваться украинские военные.

По словам Уоллеса, запасы советской военной техники и оборудования есть в 23 странах мира. В Афганистане, куда Советский Союз зввел войска в 1979 году, вероятно, может быть советское оружие, но Уоллес считает, что даже русские не решатся покупать его там.

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