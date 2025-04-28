В РФ впервые показали военных КНДР, воюющих против Украины (видео)

Россия впервые официально признала участие войск Северной Кореи в войне против Украины. На фоне этих заявлений российские пропагандисты показали видео военнослужащих КНДР, которые воюют на их стороне.
Как отметили в Минобороны РФ, на кадрах - северокорейские военные, которые участвовали в "освобождении" Курской области. Россияне отчитывались о завершении операции на Курщине, зато Генштаб ВСУ опроверг эти заявления.
На видео видны фрагменты учений военных КНДР. Вечером после тренировок военные Пхеньяна шли отдыхать, напевая песню на корейском.
КНДР - роль в войне против Украины
Как писал ранее УНИАН, в Северной Корее впервые официально подтвердили участие своих войск в войне Российской Федерации против Украины. Центральное телеграфное агентство КНДР сообщило, что развертывание солдат в Курской области произошло согласно договору о взаимной обороне между Пхеньяном и Москвой.
Также начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов признал заслуги северокорейских солдат в якобы "освобождении" Курской области, а российский диктатор Путин поблагодарил за помощь северокорейским военным, участвовавшим в боевых действиях в Курской области.
Впоследствии пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова объяснила, что северокорейские солдаты участвовали в боевых действиях в Курской области согласно четвертой статье договора "О всеобъемлющем стратегическом партнерстве" между РФ и КНДР.