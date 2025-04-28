В РФ впервые показали военных КНДР, воюющих против Украины (видео)

Ролик с фрагментами тренировок войск КНДР роспропаганда опубликовала на фоне официального подтверждения их участия в боевых действиях.

Россия впервые официально признала участие войск Северной Кореи в войне против Украины. На фоне этих заявлений российские пропагандисты показали видео военнослужащих КНДР, которые воюют на их стороне.

Как отметили в Минобороны РФ, на кадрах - северокорейские военные, которые участвовали в "освобождении" Курской области. Россияне отчитывались о завершении операции на Курщине, зато Генштаб ВСУ опроверг эти заявления.

На видео видны фрагменты учений военных КНДР. Вечером после тренировок военные Пхеньяна шли отдыхать, напевая песню на корейском.

Видео дня

КНДР - роль в войне против Украины

Как писал ранее УНИАН, в Северной Корее впервые официально подтвердили участие своих войск в войне Российской Федерации против Украины. Центральное телеграфное агентство КНДР сообщило, что развертывание солдат в Курской области произошло согласно договору о взаимной обороне между Пхеньяном и Москвой.

Также начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов признал заслуги северокорейских солдат в якобы "освобождении" Курской области, а российский диктатор Путин поблагодарил за помощь северокорейским военным, участвовавшим в боевых действиях в Курской области.

Впоследствии пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова объяснила, что северокорейские солдаты участвовали в боевых действиях в Курской области согласно четвертой статье договора "О всеобъемлющем стратегическом партнерстве" между РФ и КНДР.

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