Представитель МИД РФ сослалась на договор между странами.

Северокорейские солдаты участвовали в боевых действиях, в Курской области, согласно четвертой статьи договора "О всеобъемлющем стратегическом партнерстве" между РФ и и КНДР, заявил официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Солидарность, проявленная нашими корейскими друзьями, является проявлением высокого, фактически союзнического уровня наших отношений", - отметила она в комментарии "Комсомольской правде".

Кроме того, Захарова выразила уверенность в том, что связи между их странами в дальнейшем только окрепнут и будут развиваться "в соответствии с договоренностями". Вскоре даже начали появляться снимки оккупантов с северокорейскими военными. На одном из таких их можно увидеть с георгиевской лентой ("символ российской агрессии и русского мира", запрещенный в Украине с 15 июня 2017 года) на касках.

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На еще одном опубликованном в сети снимке видно общение между российскими и военными КНДР с помощью переводчика. Снимок был сделан в Курской области, в январе-феврале 2025 года.

Что еще известно об участии военных КНДР в войне против Украины

Ранее УНИАН сообщал, что армия КНДР может стать гораздо сильнее из-за участия в боевых действиях. Часть войск Северной Кореи были уничтожены на Курщине, однако они до сих пор могут усвоить уроки на других направлениях. Из-за этого армия КНДР может стать более смертоносной угрозой в Северо-Восточной Азии и других регионах.

Кроме того, The Guardian описало, как КНДР вооружает Россию. И это касается не только отправки военных на фронт, но также и ракет, артиллерии и другого вооружения. Расследование зафиксировало 64 поставки за 20 месяцев — почти 16 000 контейнеров.

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