Тем временем на картах DeepState два района Курской области до сих пор отмечены как такие, которые находятся под контролем ВСУ.

В России отчитались о "полном освобождении" Курской области от Вооруженных сил Украины.

Как отметили в Кремле, 26 апреля президент РФ Владимир Путин заслушал соответствующий доклад начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

На опубликованных позже в сети видео он заявил о "полном провале авантюры" Украины, огромных потерях ВСУ, а также о созданных условиях для дальнейших действий российских войск "и на других важнейших участка фронта".

Видео дня

Герасимов же в докладе о якобы "освобождении" Курской области отметил заслуги северокорейских солдат, принимавших участие в боях против ВСУ. Хотя ранее Кремль называл фейками участие бойцов из КНДР в войне против Украины.

Также стоит отметить, что на картах украинского мониторингового проекта DeepState два района Курской области до сих пор отмечены как такие, которые находятся под контролем ВСУ.

В утренней сводке Генштаб ВСУ сообщал, что "Силы обороны Украины продолжают сдерживать захватчиков на Курском направлении".

Операция ВСУ в Курской области: актуальное

Напомним, на днях главнокомандующий ВСУ Александр Сирский заявлял, что на территории России и в районах вблизи государственной границы продолжаются интенсивные бои. По его словам, Силы обороны сорвали наступление РФ на Сумскую область:

"Выполняя приказ своего руководства, российские войска пытаются выбить нас с территории Курской области и захватить приграничные территории Сумщины. Впрочем, реализации плана агрессора мешают наши части Сил обороны Украины, которые своими активными действиями в очередной раз сорвали наступление противника на этом направлении".

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