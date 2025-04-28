В Кремле отметили эффективность сотрудничества с Северной Кореей и пообещали при необходимости оказать КНДР военную помощь. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.
Он заявил, что участие военных КНДР в операции по освобождению Курской области показало эффективность договора двух стран.
Также, по его словам, Россия при необходимости тоже может оказать КНДР военную помощь в соответствии с договором между Пхеньяном и Москвой.
В то же время он отметил, что контакты Путина с Ким Чен Ыном пока не планируются.
Участие северокорейцев в войне в Украине официально подтвердилось
Как писал ранее УНИАН, в Северной Корее впервые официально подтвердили участие своих войск в войне Российской Федерации против Украины. Центральное телеграфное агентство КНДР сообщило, что развертывание солдат в Курской области произошло согласно договору о взаимной обороне между Пхеньяном и Москвой.
Также начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов признал заслуги северокорейских солдат в якобы "освобождении" Курской области, а российский диктатор Путин поблагодарил за помощь северокорейских военных, которые участвовали в боевых действиях в Курской области.
Впоследствии спикер МИД РФ Мария Захарова пояснила, что северокорейские солдаты участвовали в боевых действиях в Курской области согласно четвертой статье договора "О всеобъемлющем стратегическом партнерстве" между РФ и КНДР.