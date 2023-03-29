Однако о датах визита пока не приходится говорить.

В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что "положительно оценивают" предложение президента Владимира Зеленского относительно его переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином.

Как заявила на брифинге пресс-секретарь МИД КНР Мао Нин, Китай предложение Зеленского по переговорам хоть и "оценивает положительно", но пока рано говорить о конкретной дате встречи.

"Китай поддерживает общение со всеми сторонами украинского конфликта, включая Украину", - сказала Мао Нин.

Зеленский пригласил Си в Украину: что известно

Президент Владимир Зеленский пригласил главу Китая Си Цзинпина в Украину, рассказал он в интервью агентству AP. Зеленский выразил мнение, что ожидания Москвы от визита Си не оправдались, поэтому Путин обошелся маленькой "победой", объявив о размещении тактической ЯО в Беларуси.

Перед поездкой Си в Москву The Wall Street Journal писал о якобы намерениях Пекина позвонить Зеленскому. Это, по словам журналистов, был бы первый контакт КНР такого уровня с начала полномасштабного вторжения.

В Украине желание переговорить с Китаем связывали с необходимостью донести Си позицию Украины относительно мирных переговоров. Еще в августе Зеленский настаивал на телефонном разговоре с Си Цзинпинем, но в Пекине от ответа "убежали".

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