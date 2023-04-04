По словам главы НАТО, необходимо максимизировать вероятность того, что до "замораживания" не дойдет.

Североатлантический альянс не заинтересован в "замораживании" ситуации на поле боя в Украине.

Об этом сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в эксклюзивном интервью Радио Свобода. На вопрос, насколько вероятен сценарий, что линия фронта будет заморожена там, где она пролегает сейчас, Столтенберг сказал: "Я бы осторожно размышлял о вероятности такого сценария. Я считаю, что наша ответственность заключается в том, чтобы убедиться, что этого не произойдет, чтобы максимизировать вероятность того, что до этого не дойдет".

"То, чего мы бы хотели, – это видеть Украину, которая способна освободить больше земли, отбросить солдат президента Путина, и тогда это может создать условия для каких-то переговоров", - сказал генсекретарь НАТО.

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Война в Украине: прогноз

В прошлом году советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что какое-либо прекращение огня, без вывода российских войск с территории Украины, безусловно приведет к затягиванию войны.

По его объяснению, "это по сути перенесенная война на год, на два, на три, когда Российская Федерация закончит работу над ошибками, накопит себе еще ресурсов и начнет с новой силой атаковать Украину".

Он подчеркнул, что Россия ведет максимально варварские боевые действия и геноцидит именно украинцев за то, что они являются гражданами Украины.

25 марта 2023 года президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно больше боеприпасов для осуществления весеннего контрнаступления.

11 марта командующий Восточной группировкой войск, генерал-полковник Александр Сырский заявил, что начало весеннего контрнаступления Вооруженных сил Украины "уже не за горами".

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