Отдельной темой стороны обсудили ситуацию в Черном море.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел встречу с американскими и британскими партнерами.

Как сообщил Залужный в Телеграм-канале, во время встречи обсуждали широкий круг вопросов. "Подробно ознакомил союзников с оперативной обстановкой по всему фронту. Заслушали командиров и обсудили проблематику, сложившуюся в группировках войск. Представил наше видение развития событий на передовой", - раскрыл детали главнокомандующий.

Кроме того, стороны обсудили потребность ВСУ в снарядах, вооружении и военной технике. "Ждем хороших новостей", - анонсировал Залужный.

Также, по его словам, стороны остановились на вопросах усиления украинской противовоздушной обороны, дополнительного транспорта для эвакуации раненых, поиска путей для ремонта техники и восстановления боеспособности воинских частей.

"Отдельной темой рассмотрели ситуацию в Черном море", - добавил Залужный.

Ситуация в Черном море

Капитан первого ранга запаса ВМС Украины Андрей Рыженко прокомментировал то, как ВСУ удалось впервые в истории поразить крылатой ракетой российскую подводную лодку "Ростов-на-Дону" на судоремонтном заводе в Севастополе.

Напомним, утром 13 сентября в Главном управлении разведки Минобороны подтвердили, что в Севастополе поражены два российских корабля. Речь шла о результатах ночной атаки на Севастопольский морской завод им. Орджоникидзе.

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