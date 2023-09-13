Также сообщается о повреждении оборудования завода.

В Главном управлении разведки Министерства обороны подтвердили поражение двух российских кораблей в результате ночной атаки по Севастопольскому морскому заводу имени Орджоникидзе.

Повреждены большой российский десантный корабль и подлодка, передает "РБК-Украина".

"Есть повреждение судоремонтного завода имени Орджоникидзе в городе Севастополе, в частности, оборудования. Если говорить о плавсредствах, то мы можем сейчас подтвердить поражение большого десантного корабля и подлодки", - отметили в разведке.

На удар отреагировал командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Николай Олещук, анонсировав "продолжение":

"А пока оккупантов "штормит", и они до сих пор приходят в себя от ночной "бавовны" в Севастополе, благодарю пилотов Воздушных сил Вооруженных сил Украины за отличную боевую работу! Продолжение следует".

Атака по Севастополю - важное

Ранее сообщалось, что, по разным данным, повреждения получили большой российский десантный корабль "Ропуча" и подлодка носитель "Калибров" KILO или же подводная лодка "Ростов-на-Дону" и большой десантный корабль "Минск".

Российские оккупационные власти заявили, что Севастополь атаковали десять крылатых ракет и три морских дрона.

По предварительным и неофициальным данным, в результате атаки погибли два человека, еще 26 - пострадали.

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