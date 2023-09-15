Корабли по типу БДК "Минск" использовались врагом во время штурмов Мариуполя.

Во время ночной атаки по кораблям РФ во временно оккупированном Севастополе 13 сентября был уничтожен, в частности, большой десантный корабль "Минск", проект 775. Его поражение существенно осложнит положение российских оккупантов.

Как отметил в интервью УНИАН капитан первого ранга запаса ВМС Украины Андрей Рыженко, это довольно распространенный корабль. Он может нести роту морской пехоты (около 120 человек) и около 14 единиц бронетехники, такой как БТР. Такая единица достаточно нужна россиянам – в частности, в начале полномасштабной войны они перебросили шесть дополнительных десантных кораблей в Черноморский флот из Северного флота и Балтийского флота.

"Хочу напомнить, что у корабля "Минск" на носовой части есть система залпового огня "Град", и он выстреливает эти неуправляемые ракеты на дистанцию, минимум, 25 километров. Также у него есть 320 ракет. И, в принципе, один корабль может нанести серьезное поражение, например, силам, освобождающим в частности наше Приазовье. Кстати, россияне использовали такие корабли во время штурма Мариуполя в прошлом году", – отметил он.

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По словам Рыженко, "Минск" – это уже третий российский корабль, который фактически уничтожен. Он и БДК "Оленегорский горняк" имеют очень серьезные повреждения. Восстановить их будет трудно.

"Тем более, что они польского построения, следовательно запчасти нужны польские, а их пока получить невозможно. Перспектив восстановления или постройки новых таких кораблей также нет, потому что их строили в Польше. В связи с отсутствием этих кораблей России будет сложнее проводить десантные операции и оказывать огневую поддержку своим оккупационным силам во время обороны приморских участков", – резюмировал капитан первого ранга запаса ВМС Украины.

Атака по кораблям РФ в Севастополе

В ночь на 13 сентября во временно оккупированном Севастополе, что в Крыму, раздались несколько громких взрывов. Жители города сообщали о пожаре, возникшем в результате прилета.

Впоследствии выяснилось, что той ночью был атакован судоремонтный завод, в доке которого находился большой десантный корабль "Минск". Также удалось поразить подводную лодку, которая была носителем ракет "Калибр".

Мониторинговая группа Oryx из Нидерландов признала корабль "Минск" полностью уничтоженным. Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк также заявила, что восстановить пораженные корабли в ближайшей перспективе оккупантам вряд ли удастся.

Сейчас существует несколько версий относительно того, чем именно атаковали российские корабли. Наиболее распространенная – применение крылатых ракет Storm Shadow или SCALP. Однако не исключено, что для атаки была применена украинская ракета "Нептун".

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