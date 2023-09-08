В частности, поражена станция радиоэлектронной борьбы российской армии.

Авиация Сил обороны Украины за 8 сентября нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, еще один - по позициям зенитно-ракетных комплексов российских войск, сообщает Генеральный штаб ВСУ.

"Подразделениями ракетных войск и артиллерии поражены один склад боеприпасов, девять артиллерийских средств, шесть пунктов управления, одна станция радиоэлектронной борьбы противника", - говорится в сообщении.

Тем временем россияне нанесли 10 ракетных, 60 авиационных ударов, совершили 37 обстрелов из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по позициям украинских войск и населенным пунктам.

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"В течение суток произошло 24 боевых столкновения… Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной", - сообщили в Генштабе.

Потери России в Украине - данные Генштаба

Как сообщал УНИАН, общие боевые потери России в Украине по состоянию на утро 8 сентября ориентировочно составили около 267 540 человек личного состава. За минувшие сутки силы обороны ликвидировали еще 640 оккупантов.

Кроме того, РФ потеряла в Украине не менее 4529 танков, 8726 боевых бронированных машин, 5753 артиллерийских систем, 4570 БПЛА оперативно-тактического уровня, 754 РСЗО.

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