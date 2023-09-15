Капитан первого ранга запаса ВМС Украины Андрей Рыженко высказался о том, как Вооруженным силам удалось впервые в истории поразить крылатой ракетой российскую подлодку "Ростов-на-Дону" на судоремонтном заводе в Севастополе.
"Во время нахождения в порту подлодка, особенно, когда она находится в доке, очень уязвима. Если она находится у причала, она может где-то скрыться или выйти из базы, а при стоянке в доке она фактически теряет любую мобильность", - отметил капитан в интервью УНИАН.
Рыженко предположил, что указанная подлодка была выбрана в качестве цели благодаря разведывательным данным, которые Украине предоставляют партнеры:
"По ней попала ракета. Особой защиты у нее против такого оружия нет, и она получил повреждение… Мы нашли слабость, которую нам показал противник".
Атака на Севастополь 13 сентября - что сообщалось
Напомним, утром 13 сентября в Главном управлении разведки Минобороны подтвердили, что в Севастополе поражены два российских корабля. Речь шла о результатах ночной атаки на Севастопольский морской завод имени Орджоникидзе.
Сообщалось, что повреждения получили большой десантный корабль "Минск" и дизель-электрическая подводная лодка "Ростов-на-Дону". Последнюю впервые в истории поразили крылатой ракетой.