Указанная подлодка была выбрана в качестве цели благодаря разведывательным данным от партнеров, предположил Андрей Рыженко.

Капитан первого ранга запаса ВМС Украины Андрей Рыженко высказался о том, как Вооруженным силам удалось впервые в истории поразить крылатой ракетой российскую подлодку "Ростов-на-Дону" на судоремонтном заводе в Севастополе.

"Во время нахождения в порту подлодка, особенно, когда она находится в доке, очень уязвима. Если она находится у причала, она может где-то скрыться или выйти из базы, а при стоянке в доке она фактически теряет любую мобильность", - отметил капитан в интервью УНИАН.

Рыженко предположил, что указанная подлодка была выбрана в качестве цели благодаря разведывательным данным, которые Украине предоставляют партнеры:

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"По ней попала ракета. Особой защиты у нее против такого оружия нет, и она получил повреждение… Мы нашли слабость, которую нам показал противник".

Атака на Севастополь 13 сентября - что сообщалось

Напомним, утром 13 сентября в Главном управлении разведки Минобороны подтвердили, что в Севастополе поражены два российских корабля. Речь шла о результатах ночной атаки на Севастопольский морской завод имени Орджоникидзе.

Сообщалось, что повреждения получили большой десантный корабль "Минск" и дизель-электрическая подводная лодка "Ростов-на-Дону". Последнюю впервые в истории поразили крылатой ракетой.

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