Попытка вернуть подводную лодку в эксплуатацию вряд приведет РФ к успеху, отмечает ведомство.

Утром 13 сентября украинские силы ракетами ударили по судоремонтному заводу оккупантов "Севморзавод" в Севастополе. Был поражен десантный корабль "Минск" и подводная лодка "Ростов-на-Дону".

Как отмечает британская разведка в новом ежедневном отчете, хотя Минобороны РФ пытается умалить последствия атаки, есть подтверждение того, что "Минск" "функционально разрушен", а "Ростов" "получил катастрофические повреждения".

Попытка отремонтировать "Ростов" парализуют способность РФ технически обслуживать флот, прогнозирует ведомство.

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"Любая попытка вернуть подводную лодку в строй, вероятно, займет много лет и будет стоить сотни миллионов долларов. Существует реальная вероятность того, что сложная задача по извлечению обломков из сухих доков выведет их из эксплуатации на многие месяцы. Это поставило бы ЧФ перед серьезной проблемой по поддержке технического обслуживания флота", – говорится в сообщении.

Британская разведка констатирует, что потеря "Ростова" серьезно ухудшила способность РФ контролировать ситуацию в Черном море.

"Утраченный "Ростов" – одна из четырех подводных лодок ЧФ РФ, способных стрелять крылатыми ракетами, сыграл важную роль в нанесении удара по Украине и распространении Россией власти в Черном море и Восточном Средиземноморье", - отмечает ведомство.

Удар по Севморзаводу - что известно

В ночь на 13 сентября взрывы прогремели в районе временно оккупированного Севастополя. Был атакован Севастопольский морской завод им. Орджоникидзе.

В результате атаки, как информировали в ГУР МО, были повреждены большой десантный корабль "Минск" и подводная лодка "Ростов-на-Дону" российских оккупантов.

По оценке нидерландской мониторинговой группа Oryx, "Минск" полностью уничтожен и его "невозможно восстановить".

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