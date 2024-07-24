В целом ситуация на Покровском направлении очень сложная.

Силы обороны Украины принимают меры с целью выбить российских захватчиков из района села Прогресс в Донецкой области.

Об этом сообщает оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСГВ "Хортица") в Telegram. В частности, ситуация на Покровском направлении в полосе ответственности, где ведут оборонительные бои подразделения 31-й отдельной механизированной бригады, напряженная и сложная.

"Военнослужащие бригады продолжают мужественно держать оборону в направлении Прогресса, Лозоватского, Ивановки и Воздвиженки", - говорится в сводке.

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В то же время, командованием бригады осуществляется мониторинг и анализ тактической обстановки, по результатам чего принимаются меры для реагирования на изменения в обстановке. "Принимаются меры, чтобы выбить оттуда врага. Продолжаются бои", - отмечается в сводке.

Так, подразделения противника в районе Прогресс, находятся под огневым поражением Сил обороны.

Война в Украине: новости

Ранее аналитики DeepState сообщили, что российские оккупационные войска захватили село Прогресс Донецкой области. Бои на подступах к селу начались еще в последние дни апреля.

21 июля военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко сказал, что захваченное оккупантами село Прогресс является важным участком для российских военных, которые пытаются создать буфер безопасности к югу от трассы Т0511.

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