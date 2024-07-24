ФАБ-3000 - это то, что максимально может поднять тот же Су-34, отметил Олег Катков.

У россиян есть и ФАБ-5000, и ФАБ-9000, но вот реальных носителей для таких бомб у них нет, заявил в интервью Oboz.UA галвный редактор военного аналитического портала Defense Express Олег Катков.

Комментируя использование россиянами ФАБ-3000, эксперт указал на важные детали:

"Речь не идет о модернизации. Они просто изготовили новый комплект УМПК (модуль планирования и коррекции. - УНИАН). То есть существующие комплекты были на бомбы весом 250, на 500 и 1500 кг. Теперь они создали комплект, который превращает эту бомбу ФАБ-3000 в планирующую. Идти дальше они уже не смогут, потому что у них нет серийного производства и возможностей использования больших фугасных авиационных бомб по габариту. Хотя у них даже существуют ФАБ-5000 и ФАБ-9000, но реальных носителей для таких бомб нет. Условно они не будут использовать для этого Ту-22М3 или Ту-95". Видео дня

По его словам, ФАБ-3000 - это то, что максимально может поднять тот же Су-34:

"То есть фронтовой бомбардировщик, который используется как носитель этих бомб с комплектом УМПК. Поэтому здесь невозможно говорить о модернизации. Это изготовление нового комплекта под новый фугасный авиационный боеприпас. Но, конечно, он крайне опасен".

ФАБ-3000 - актуальное

Напомним, в The Telegraph писали, что новые гигантские бомбы (ФАБ-3000) - устрашающий шаг РФ, но он может обернуться неприятными последствиями для россиян, как только самолеты с бомбами попадут в ловушку новой системы противовоздушной обороны Украины.

Как отметило издание, таким образом эти "огромные бомбы РФ скоро встретятся с оборонными технологиями НАТО".

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