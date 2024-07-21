Бои на подступах к селу начались еще в последние дни апреля.

Российские оккупационные войска захватили село Прогресс Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState.

Там рассказали, какими были последние 48 часов боев за этот населенный пункт. Отмечается, что за последние двое суток врагу удалось быстро переломить ход битвы за Прогресс.

Как рассказали аналитики, бои на подступах к селу начались еще в последние дни апреля и "фактически последние 3 месяца удавалось относительно успешно отбивать атаки врага, хоть потери позиций периодически были". Полосу, которая состояла из самого села, приняла одна из пехотных бригад.

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"Когда враг начал массированный штурм 19 июля, то почти все село было оставлено. Срочно поступила подмога из другой уже механизированной бригада, которая стала на западной улице села. 20 июля из-за отсутствия достаточного количества пехоты и ее силам пришлось отойти. Теперь уже за село. Это заставляет другую бригаду, которая стоит по железной дороге, разворачивать позиции еще и на фланг. Кроме того, существует риск окружения. Приказа о выравнивании линии нет", – говорится в сообщении.

Дальнейшее продвижение врага имеет сразу две цели. Одна из них – приблизиться к трассе Покровск-Константиновка или перерезать ее.

"Кроме того, западнее Воздвиженки существует высота 229.0, Вторая – это движение по хребту, по которому идет железная дорога с последующим выходом к высоте 224.8 и Новогродовке. К сожалению, больше деталей сообщить не можем. Бойцы Сил Обороны Украины пытаются сделать все, чтобы ни одна из целей не была реализована врагом", - добавили в DeepState.

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Российские оккупанты продвинулись и в Красногоровке, возле Лозоватского, Новоалександровки, Прогресса и Андреевки Донецкой области, а также в Песчаном на Харьковщине. Об этом заявили в DeepState. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Всего с начала суток, 20 июля, по состоянию на 22:00 на фронте произошло 126 боевых столкновений с противником. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ. Наибольшее количество вражеских атак было зафиксировано на Покровском направлении. Там противник совершил 47 штурмовых и наступательных действий.

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