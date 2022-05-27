В результате обстрелов оккупантов повреждено 90% жилого фонда города.

Украинские войска продолжают удерживать Северодонецк, отбив атаки русских.

Об этом в эфире Радио Свобода сообщил глава Северодонецкой городской ВГА Александр Стрюк.

Российские войска контролируют 2/3 периметра Северодонецка.

"Удалось остановить авангард рашистов, который пытался прорваться. Все-таки ситуация довольно напряженная. Почти 2/3 по периметру города заняты врагом и город находится в такой жесткой обороне", - ответил Стрюк.

Последние дни город полностью пылает, добавил Стрюк, комментируя интенсивность боев на подступах Северодонецка.

"Непрерывные обстрелы по жилым кварталам, по инфраструктуре города. Обстреливается наше химическое предприятие "Азот", к сожалению, есть и жертвы среди мирного населения, и среди сотрудников "Азота". К сожалению, ситуация очень тяжелая", - добавил он.

В результате обстрелов оккупантов повреждено 90% жилого фонда города, 60% придется полностью восстанавливать.

Война в Украине: обновленные данные

Враг продолжает наступать на востоке и сосредоточил все усилия на захвате Луганской и Донецкой областей. За сутки ВСУ отбили 12 атак россиян.

Тяжелые бои продолжаются за Северодонецк, Лисичанск, оккупанты пытаются выйти на трассу Лисичанск-Бахмут. Противник возобновил наступление на Славянском направлении.

По мнению экспертов американского Института изучения войны, оккупанты уже провалили попытку продвинуться к юго-востоку от Изюма Харьковской области.

Захватчики упорно продвигаются от Попасной до Бахмута, но в дальнейшем это движение будет замедляться, считают аналитики.

В Херсонской области враг строит уже третью линию обороны, что, вероятно, свидетельствует о намерениях российских войск остаться в регионе надолго.

Россия продолжает наносить ракетные удары по украинским городам.

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