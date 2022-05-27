Оккупанты продолжают наступление на город с разных направлений.

Украинские военные выбивают российских диверсантов из гостиницы "Мир" на окраинах Северодонецкая.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, вчера вражеская ДРГ проникла в отель "Мир", который расположен в отдаленном районе города.

"Бои продолжаются. Нашим защитникам удалось ликвидировать двух российских ротных. Сейчас мы пока не контролируем территорию отеля. Но работаем над тем, чтобы выбить рашистов", - отметил Гайдай.

Он добавил, что оккупанты продолжают наступление на город с разных направлений.

Напомним, российские сухопутные войска продолжают попытки окружить Северодонецк и Лисичанск недавно захватив несколько сел к юго-западу от Попасной, но украинские силы продолжают сохранять контроль.

Вас также могут заинтересовать новости: