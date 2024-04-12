Только на Бахмутском направлении украинские защитники отразили 24 атаки войск РФ.

За сутки на фронте в Украине произошло более 80 боевых столкновений, сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке 12 апреля.

Отмечается, что российские войска нанесли два ракетных и 72 авиационных удара, совершили 116 обстрелов из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по позициям украинских войск и населенным пунктам.

"В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненные среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры", - сообщили в Генштабе.

Потери России в Украине 12 апреля

Отмечается, что за сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 4 зенитно-ракетных комплексах противника.

А подразделениями ракетных войск поразили 2 средства противовоздушной обороны и 1 станции РЭБ противника.

Война в Украине - ситуация на фронте 12 апреля

По данным Генштаба, на самых "горячих" направлениях фронта ситуация наблюдается следующая:

на Купянском направлении россияне нанесли авиационные удары и обстреляли около 15 населенных пунктов;

на Лиманском направлении отартиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов;

на Бахмутском направлении ВСУ отбили 24 атаки в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Спорное, Выемка, Раздолевка, Часов Яр, Ивановское, Клещиевка Донецкой области; под артиллерийским и минометным огнем оказалось более 10 населенных пунктов;

на Авдеевском направлении ВСУ отбили 16 атак в районах населенных пунктов Новокалиново, Новобахмутовка, Бердичи, Первомайское и Нетайлово Донецкой области; артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов;

на Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Новомихайловка, Константиновка, Водяное Донецкой области, где россияне 19 раз пытались прорвать оборону; под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались более 10 населенных пунктов;

на Ореховском направлении россияне при поддержке авиации 3 раза атаковала позиции ВСУ в районе Старомайорского Донецкой области; нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Времовка Донецкой области и Роботино Запорожской области, артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов;

на Херсонском направлении россияне не отказываются от намерения вытеснить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра; совершили пять безуспешных атак в районе населенного пункта Крынки Херсонской области, артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов.

Война в Украине - новые штурмы

Напомним, на юге армия РФ в пять раз увеличила количество штурмов, в частности, россияне возобновила атаки на позиции ВСУ возле населенного пункта Роботино, сообщили в Силах обороны юга:

"Враг не оставляет намерений выбить наши подразделения с занятых позиций. Он совершил 5 штурмов на Ореховском направлении, из которых 2 - в районе Роботино и 3 - в районе Старомайорского. На левобережье Днепра Херсонщины совершил 7 штурмов наших позиций. Понеся потери, отошел".

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