Александр Коваленко отметил, что россияне зашли в Ивановское.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко назвал самые опасные направления на фронте. По его словам, это районы Авдеевки и Часового Яра.

"В районе Авдеевки это действия возле Бердичева, Орловки, Тоненького и так далее. Здесь они создают буфер безопасности полукругом. А потом после оперативной паузы будут готовиться к наступательным действиям за пределами этого буфера. В районе Часового Яра стоит отметить ситуацию в Ивановском. Оккупанты зашли в село и заняли позиции в северо-восточной части, потому что им важно создать условия для наступления на сам Часов Яр. Это наиболее опасные направления", - рассказал эксперт в интервью РБК-Украина.

Кроме того, он напомнил и о других опасных участках фронта, как Новомихайловка в Донецкой области, где оккупанты атакуют вдоль дороги 00532 от Марьинки до Угледара.

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"Также не забываем такие локации, как Серебрянское лесничество, район Белогоровки (Луганская область) и Лимано-Купянскую ось саму по себе. И, конечно же, о районе Работино Запорожской области. Потому что оккупанты до сих пор не смогли восстановить над ним контроль и пытаются продолжать наступательные действия", - подытожил Коваленко.

Бои за Часов Яр - последние новости

Соучредитель и аналитик проекта DeepState Роман Погорелый заявил, что россияне уже зашли на высоты Часового Яра и сейчас идут тяжелые бои за село Ивановское.

При этом командир батальона ударных беспилотников "АХИЛЛЕС" Юрий Федоренко отметил, что у россиян не будет возможности в полной мере оккупировать Часов Яр.

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