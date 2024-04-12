На двух направлениях за сутки стало меньше на 119 оккупантов, поражено почти полсотни единиц вооружения и техники.

На одном из южных направлений российская армия в пять раз увеличила количество штурмов, в частности, возобновила атаки на позиции ВСУ возле населенного пункта Роботино.

"Враг не оставляет намерений выбить наши подразделения с занятых позиций. Он совершил 5 штурмов на Ореховском направлении, из которых 2 - в районе Роботино и 3 - в районе Старомайорского. На левобережье Днепра Херсонщины совершил 7 штурмов наших позиций. Понеся потери, отошел... Наши подразделения продолжают комплексные мероприятия по удержанию и укреплению позиций, наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам", - говорится в сообщении Сил обороны юга Украины.

В течение суток получено подтверждение, что на двух указанных направлениях убиты и ранены 119 оккупантов, уничтожено и значительно повреждено 48 единиц вооружения и военной техники. В частности, это танк, 29 единиц автобронетехники, 13 артиллерийских систем, БпЛА неустановленного типа, 2 аэрофотостанции, антенна связи, станция РЭБ. Также поражено 2 полевых пункта боеснабжения и командно-наблюдательный пункт.

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В то же время в операционной зоне обнаружен пролет 231 разведывательного БпЛА противника. В течение боевых суток оккупанты нанесли 2 авиационных удара, применив 2 управляемых авиабомбы на Ореховском направлении. По мирному населению прифронтовых территорий Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей враг применил 301 FPV-дрон, 14 ударных БПЛА типа "Ланцет" и сбросил с БПЛА различных модификаций 388 осколочных боеприпасов.

На Херсонщине российские войска обстреляли из артиллерии Антоновку, Инженерное, Камышаны, Тягинку, Львов, Качкаровку, Кизомис, Гавриловку, Костырку, Станислав, Змиевку, Шляховое, Ромашково, Понятовку и Белозерку. Повреждены несколько частных жилых домов и объект критической инфраструктуры. На Запорожье вражеской артиллерией 3 раза обстреляно Гуляйполе. Также под обстрелами оказались Орехов, Малая Токмачка, Роботино, Малиновка, Левадное, Гуляйпольское и Новоандреевка. Вследствие этого в Запорожской области два гражданских лица получили ранения. Разрушены несколько хозяйственных построек и гараж, повреждены многоэтажный жилой дом и гражданский автомобиль.

На Николаевщине зафиксировано 2 вражеских артиллерийских обстрела по Очаковской и Куцурубской громадах, на Днепропетровщине Мировскую громаду агрессор атаковал FPV-дронами, а по Марганцу агрессор бил артиллерией.

В Черном море на боевом дежурстве кораблей вражеского флота сейчас не зафиксировано, ракетоносители заведены в пункты базирования.

"Один корабль наблюдали на выходе в Азовском море", - рассказали украинские военные.

Новости войны - ситуация на юге

Напомним, вчера, 11 апреля, в Силах обороны юга Украины сообщили, что за последние боевые сутки на Ореховском направлении оккупанты совершили только один штурм - в районе Старомайорского. На левобережье Днепра, на временно оккупированной Херсонщине, было 6 штурмов.

На указанных двух направлениях уменьшилось на 112 оккупантов и 41 единицу вооружения и военной техники. В частности, это - 12 пушек, 4 миномета, 20 единиц автобронетехники, 3 станции радиоэлектронной борьбы, одна из них - "Стриж". Также пущены на металлолом 2 лодки, уничтожен наблюдательный пункт и 3 полевых пункта боеснабжения.

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