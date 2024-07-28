Роман Свитан выразил свое мнение о возможных причинах происходящего.

Военный эксперт и полковник в запасе Роман Свитан заявил об опасности вытеснения Вооруженных сил Украины на восточном направлении фронта, передает 24 канал.

Комментируя продвижение российских войск, он выразил мнение, что причины могут быть в некомпетентности военного командования на местах, в недостаточном количестве оружия и боеприпасов, а также сосредоточением внимания мира на теме переговоров.

"Решить это можно перенаправлением боеприпасов на восточный фронт, привлечением в строй силовиков, которых у нас есть несколько сотен тысяч. Тогда мы Донбасс удержим, если этого не будет сделано есть опасность вытеснения Вооруженных сил Украины", - заявил Свитан. Видео дня

Напомним, до этого глава Национальной полиции Украины Иван Выговский заявил, что идея мобилизовать на фронт 100 тысяч полицейских является "странной" и не реализуемой:

"Некоторые граждане, государственные служащие, чиновники говорят, в Национальной полиции есть 250 тысяч полицейских, и предлагают 100 тысяч отправить на фронт. Странно, когда об этом заявляют не "диванные эксперты", а люди, которые работают в государственной системе и не знают элементарных цифр".

Продвижение войск России на востоке - что сообщалось

Ранее The New York Times писал, что за последнюю неделю российские войска добились быстрых успехов в восточной части Донецкой области, захватив несколько сел. По мнению военных аналитиков, это отражает улучшение способности Москвы использовать "трещины" в украинских оборонительных линиях, которые были истончены и ослаблены.

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