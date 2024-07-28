По словам военного, предоставление вооружения на полтриллиона долларов в рамках ленд-лиза поможет ВСУ вытеснить оккупантов далеко за пределы территории Украины.

Предоставление вооружения на полтриллиона долларов в рамках ленд-лиза поможет Вооруженным силам вытеснить российских оккупантов далеко за пределы территории Украины. Такое мнение в комментарии 24 Каналу высказал военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

По его словам, возможный ленд-лиз на такую сумму решит большинство проблем Украины. При этом ленд-лиз предусматривает передачу именно вооружения - то есть, того оружия, которое уже лежит на складах и будет восстанавливаться.

"Только ленд-лиз на полтриллиона долларов отгонит Россию за Урал", подчеркнул эксперт. Видео дня

По его мнению, такой ленд-лиз решит 99% проблем, которые у нас есть. Кроме этого, еще одним серьезным аргументом могла бы стать демилитаризация Крыма.

Также Свитан отметил, что на аэродроме "Дягилево" в Рязанской области, который был атакован ночью 27 июля, расположена часть российской авиации, в том числе и дальней. Так, с этого аэродрома российская авиация работает по Украине, поэтому он является одной из приоритетных целей.

Эксперт подчеркнул, что есть механизм, как добраться туда "без разрешения наших западных партнеров на использование их средств поражения, то есть у нас есть достаточное количество беспилотников".

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В ГПСУ рассказали о ситуации на границе с Беларусью. По словам пограничников, увеличение группировки вражеских войск у границы с Беларусью или со стороны Сумской области пока не фиксируется.

В то же время Черниговщина, Сумщина и Харьковщина страдают от ежедневных вражеских обстрелов.

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