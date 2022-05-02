Власти атаку на скопление вражеской техники украинские воины совершили перед очередной волной наступления.

Украинские защитники метко ударили по скоплению тяжелой техники российских оккупантов в селе Сулиговка, что под Изюмом на Харьковщине.

Видео атаки опубликовал волонтер Роман Донік.

По его данным, оккупанты сосредоточили большое количество тяжелой техники в селе Сулиговка, готовясь к очередной волне наступления.

Однако воины ОУВ "Слобода" подкорректировали планы оккупантов и ударили по скоплению их техники. Атаку зафиксировали с воздуха.

На кадрах видно, как пылает тяжелая техника оккупантов, а также несколько попадут снарядов в российскую броню. Потери уточняются.

Как сообщал УНИАН, на Харьковщине, во время проведения разведывательных мероприятий, воины Сил специальных операций обнаружили скопление вражеских тяжело - и легкобронированных машин. Во взаимодействии с артиллерией их удалось уничтожить.

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