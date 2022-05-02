На Харьковщине, во время проведения разведывательных мероприятий, воины Сил специальных операций обнаружили скопление вражеских тяжело - и легкобронированных машин. Во взаимодействии с артиллерией их удалось уничтожить.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Через час после определения приоритетных целей для поражения, воины ССО скоординировали подразделение одной из артиллерийских бригад и корректировали огонь по вражеским целям.
Потери россиян составили:
- Танк Т-90 - уничтожен
- Танк Т-80БВМ - уничтожен
- МТЛБ - уничтожено
- МТЛБ - повреждено
Кроме того, украинские защитники метким попаданием разрушили блиндаж врага. Потери среди личного состава российских оккупантов уточняются.
Ранее сообщалось, что нацгвардеец в Запорожской области из ПЗРК "Игла" угнал по российскому самолету, который стоит 11 миллионов долларов.