Враг давит, чтобы выйти к берегу р. Оскол, ведь там железная дорога, к которой он никак не может дойти.

На Купянском направлении Харьковщины враг пока не считается с потерями, подтягивает резервы, чтобы выйти к реке Оскол, а дальше к Купянску-Узловому. О ситуации на направлении рассказал заместитель командира батальона ударных БПАК "Ахиллес" 92-й ОШБр Олесь Маляревич в эфире Киев24.

"Ситуация сложная, враг штурмует 24/7, бросает в бой бронированную технику. За вчера был накат очередной - 17 единиц техники они бросили, но все потеряли. У врага приказ выйти к реке Оскол и не считаться с потерями. Поэтому наша задача сейчас - это активная оборона и нанесение максимальных потерь оккупантам. Кругляковка частично, где-то наполовину захвачена. Враг давит к берегу, там железная дорога, к которой он не может дойти пока", - поделился Маляревич.

По его информации, в районе Колесниковки ВСУ в активной обороне, ситуация оперативно меняется.

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"Все делается для того, чтобы сохранить личный состав и нанести максимальное поражение оккупантам. Работают несколько бригад - это президентская Нацгвардия, 77-я ДШВ, 4-я Механизированная и 92-я бригада "Ахиллеса". Поэтому там серьезная группировка работает против врага. Если смотреть по карте, то это выглядит как отступление или потеря территории. Но это война и сейчас такая ситуация, что надо уничтожить все (вражеское), что движется. Противник несет колоссальные потери и это рано или поздно даст результат", - подчеркнул Маляревич, говоря о ситуации в районе Колесниковки.

Он напомнил, что где-то неделю был механизированный накат возле этого населенного пункта - россияне штурмовали 50 единицами техники:

"Вся она сгорела. Они бросают все что имеют, все что подтягивают на это направление, чтобы захватить территорию и выполнить приказ".

Маляревич также сообщил, что оккупанты пытаются вернуть позиции возле Липцов.

Он отметил, что в районе Липцов, где была операция Сил обороны по зачистке, сейчас ситуация продолжает быть напряженной.

"Это 5 км до госграницы и враг продолжает переходить границу, заходят диверсионные группы, небольшие. И на том направлении с нашей стороны также мощные силы собраны. Поэтому после этой спецоперации, о которой все слышали - восстановление некоторых позиций, продолжаем оперативно наблюдать, выявлять и уничтожать все, что движется от госграницы в сторону Липцев, в направлении Харькова", - сказал заместитель командира батальона.

Маляревич заверил, что ситуация там полностью контролируется и инициатива остается полностью за Силами обороны.

"После операции враг пытается вернуть утраченные позиции, подтягивает резервы. Но резервов нет вдоволь. Они будут пытаться вернуть утраченные позиции", - добавил он.

Ситуация на Харьковщине - последние новости

Как писал УНИАН, 18 октября в Главном управлении разведки сообщили, что был освобожден от российских оккупантов населенный пункт Кругляковка Купянского района Харьковской области. Отмечалось, что операция по возвращению контроля над важным для обороны Купянска населенным пунктом продолжалась с 7 по 14 октября 2024 года.

А 17 октября стало известно, что украинские защитники провели операцию в районе села Липцы на севере Харьковщины, в результате которой было освобождено 400 гектаров лесного массива.

В свою очередь генерал-лейтенант Игорь Романенко на прошлой неделе рассказал, что на Харьковщине, несмотря на планы врага захватить Купянск и Купянск-Узловой, Силам обороны удалось провести контратаки вокруг Песчаного и южнее. По его словам, есть "положительная перспектива", ведь противник пытался разрезать нашу группировку, чтобы захватить Купянск и Волчанск. Если бы это удалось, враг мог бы зайти в тыл и фланг нашей группировки. Поэтому были проведены соответствующие действия Сил обороны Украины по улучшению ситуации.

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