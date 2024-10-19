'Есть позитивная перспектива': генерал спрогнозировал события на Харьковщине

Противник пытается создать буферную зону с мая 2024 года, но украинские войска сформировали собственную буферную зону, разрушив военный хаб оккупантов в Судже.

На Харьковщине украинским Силам обороны удалось провести контратаки возле населенного пункта Песчаное и южнее. Об этом в эфире Еспресо рассказал генерал-лейтенант Игорь Романенко, основатель Благотворительного фонда "Закроем небо Украины" и заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010 гг.).

"На Харьковщине, несмотря на планы врага захватить Купянск и Купянск-Узловой, нашим войскам удалось провести контратаки вокруг Песчаного и южнее. Есть положительная перспектива, ведь противник пытался разрезать нашу группировку, чтобы захватить Купянск и Волчанск. Если бы это удалось, враг мог бы зайти в тыл и фланг нашей группировки. Поэтому в последнее время и произошли соответствующие положительные действия Сил обороны Украины по улучшению ситуации", - отметил он.

Также Романенко подчеркнул, что при участии подразделений ГУР и других частей удалось улучшить ситуацию на направлении Липцев, а у Глубокого зафиксировано продвижение украинских сил.

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В то же время генерал отметил, что в Волчанске бои обострились, врагу удалось захватить агрегатный завод. Там продолжаются ожесточенные столкновения. Ситуация на Харьковщине и Курщине очень динамичная. Противник пытается создать буферную зону с мая 2024 года, но украинские войска сформировали собственную буферную зону, разрушив военный хаб оккупантов в Судже. Борьба за контроль этой зоны продолжается.

Ситуация на Харьковщине сегодня - последние новости

Как сообщал УНИАН, украинские защитники провели операцию в районе села Липцы на севере Харьковщины, в результате которой было освобождено 400 гектаров лесного массива. Боец подразделения активный действий Главного управления разведки Минобороны Украины "Артан" с позывным "Маршал" раскрыл подробности того задания.

По словам бойца, задачей его подразделения были именно штурмовые действия и сбор информации о противнике. Это касалось и выявления слабых мест врага. Во время штурма было задействовано различное оружие.

Впоследствии в ГУР сообщили, что освобожден от российских оккупантов населенный пункт Кругляковка Купянского района Харьковской области.

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